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الأمير مقرن شخصية قيادية خدم وطنه في كافة المناصب

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الأمير مقرن شخصية قيادية خدم وطنه في كافة المناصب الأمير مقرن شخصية قيادية خدم وطنه في كافة المناصب

    رفع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة اسبانيا التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باختيار سموه الكريم ولياً لولي العهد.

وقال سمو السفير في برقيته التي رفعها بهذه المناسبة: (أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم أسمى عبارات التهنئة والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باختياركم ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء سائلاً المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يعينكم على ما فيه خير وصلاح بلادنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله) .

وأشار الأمير منصور بأن الأمر السامي الكريم يجسد الرؤية الثاقبة والصائبة والحكيمة للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وحرصه يحفظه الله على مصلحة شعبه ووطنه واستمرار الحفاظ على أمنه واستقراره ورخائه. كما نوه سمو السفير بالصفات القيادية التي يتميز بها الأمير مقرن وبحكمته وحنكته وكفاءته والتي اكدتها مسيرته الطويلة في خدمته لوطنه والإنجازات التي حققها في كافة المناصب القيادية التي تولاها والتي أهلته لنيل الثقة الغالية لخادم الحرمين - حفظه الله- ورعاه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يمدهما بطول العمر وأن يحفظ بلادنا الغالية.

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