إطلاق فعاليات اليوم الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز

نيابة عن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب افتتح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد فعاليات اليوم الهندسي الثامن أمس بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وقد أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن اليوم الهندسي له أهمية بالغة للطلاب واحتياجات سوق العمل الحالية والتخصصات الهندسية المختلفة، حيث سيلقي الضوء على التوجيهات المستقبلية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في مجال الهندسة بما يتلاءم والتطور للمشروعات في بيئة العمل والمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي.

وأضاف زاهد أن اليوم الهندسي فرصة فريدة لمد جسور التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة حيث يمكن للشركات والمؤسسات أن تعرض من خلاله أهم الأنشطة التي تقوم بها وكذلك الاطلاع على أهم المشروعات الابتكارية لطلاب كلية الهندسة بجامعة المؤسس مما يعكس مستوى جودة مخرجات الكلية ويساعد أبناءها المبتكرين على التفكير الإبداعي في بدء مشروعات ريادية لحل مختلف المشكلات الهندسية وتلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

من جهته أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالرحيم بن عبدالرحمن كنسارة أن اليوم الهندسي يتيح التعرف على الكلية وأنشطتها وأساتذتها ومجالات الأبحاث والخبرة لديهم والتعرف على طلابها وإلقاء الضوء على التميز في مخرجاتها العلمية والهندسية ولتحقيق هذا الهدف بين الدكتور كنسارة أن الكلية بالإضافة إلى عملها على تجديد الاعتماد الأكاديمي عملت على تجويد مخرجات التعليم بما يتناسب مع سوق العمل حيث تم التركيز على اللغة الإنجليزية لطلاب الكلية وإتقانها تحدثا وكتابة وقامت أيضاً بإنشاء وحدة متخصصة للدعم اللغوي حيث تضم أساتذة مختصين وذوي مهارات أكاديمية عالية مهمتهم الأساسية دعم الطلاب ومساعدتهم على إتقان اللغة الانجليزية في العمل الأكاديمي وأداء البحوث العلمية وغيرها من المهام والتكاليف أثناء فترة دراستهم.

وأضاف أن لدى الكلية خطة تضمن اجتياز جميع طلابها لاختيار أساسيات الهندسة (FE EXAM) حيث يعد مقياسا عالميا للمهندسين حديثي التخرج ويعد بمثابة رخصة مهنية معتمدة مما سيجعل خريج كلية الهندسة مفضلا لدى أرباب العمل ورواد الصناعة على غيره من المهندسين.

وقد شهد الحفل تكريم راعي الحفل للشركات الراعية بالإضافة إلى افتتاحه للمعرض المصاحب للفعاليات والذي ضم أجنحة الشركات الراعية ومعرضاً تعريفياً بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ومعرضاً لمشروعات الطلاب الابتكارية، وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتستمر فعاليات المعرض والتوظيف خلال الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل 2014م.