إزالة مبانٍ عشوائية في شرائع مكة

أزالت لجنة التعديات ببلدية الشرائع الفرعية بمكة عدداً من المواقع غير النظامية والتعديات على الممتلكات العامه المقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعيه وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الامنيه بالعاصمة المقدسة.

وقال المهندس فهد البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، أن البلدية كثفت نشاطها في متابعة ومراقبة الاراضي العامة وذلك بهدف القضاء على ظاهرة التعديات والمحافظة على الممتلكات العامه، مؤكداً بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون. وأشار المهندس نايف الحداد الى ان البلدية قامت مؤخراً بحملة شملت عدة مواقع بالمخططات الواقعة في نطاق البلدية، حيث تمت إزالة منشآت غير نظامية ومقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي دون وجود مايثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن أحوشة وبداخلها مبان عشوائية تزيد مساحتها على (3000) متر مربع. وأكد بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة مشيراً الى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.