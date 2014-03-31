حمّام شامي يحصد الجائزة الذهبية كأفضل عمل كوميدي

بالرّغم من أنّه لم يعرض حتى الآن، وبالرّغم من أنه أخذ طابع الكوميديا في بيئة شامية، حيث إعتاد الجمهور على مشاهدة الجدّية المطلقة فيها، وبالّرغم من أنّ عمليات تصويره جرت في بلد عربي آخر بعيداً عن العاصمة السّورية، تمكّن مسلسل " حمّام شامي" للمخرج السوري مؤمن الملا من الحصول على الجائزة الذهبية كأفضل مسلسل عربي كوميدي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الثالثة عشرة التي اختتمت في السابع والعشرين من مارس الجاري. وجرى اختيار المسلسل "حمام شامي" كأفضل مسلسل كوميدي وذلك بحضور عدد كبير من أصحاب المحطات الفضائية ومديريها، مع نخبة من نجوم الفنّ في العالم العربي.

والأهم أنّ الجائزة ليست الأولى "لحمام شامي" الذي تم تصويره الصيف الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سبق له وأنّ حصد جائزة أفضل تصميم استوديو لمسلسل درامي للعام 2013 في تظاهرة جوائز مهنيي الإذاعة والتلفزيون في الشرق الأوسط والتي تقدمها مجموعة BroadcastPro Middle East الأمريكية.

أما مخرج العمل مؤمن الملاّ، الذي تناول إنجاز مسلسله بتصريحات خاصة قال فيها، إنه لم يكن يتوقع فوز مسلسله بهذه الجائزة لسبب وحيد، وهو أن العمل لم يعرض حتى الآن بالرّغم من مرور قرابة العام على تصويره. وتابع الملا حديثه بالقول : "كذلك يأتي حجم وقيمة المسلسلات المشاركة في المسابقة ليجعلني أشعر بالمفاجأة من الإنتصار الذي حصده مسلسلي"، وأردف قائلاً :" كانت المنافسة قوية وحامية، لكن الجائزة جاءت لتثبّت القيمة الفنّية التي يأتي بها "حمام شامي" على كافة الأصعدة: الإخراج والتأليف والتمثيل وكافة عناصر العملية الفنية الأخرى".

ولفت الملا إلى أن أهم عنصر يجعله يشعر بالسعادة بعد الفوز، هو أن الجائزة تحققت في بلد خليجي، ما يعني، بحسب المخرج، أن المسابقة لم تكن مسيسة، بل أخذ فيها كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أنّ الفن رسالة لا تخضع للسياسة، الأمر الذي تحقق في هذا المهرجان الكبير. واختصر الفكرة بالقول: " لو كان المهرجان مسيساً لفاز مسلسل خليجي بالجائزة قولا واحداً!!.

كما ربط بين الجائزة والجائزة الأولى فقال:" الجائزتان مهمتان بالنسب لي، وتثبتان أنّ العمل كان متكاملاً، فعندما يكون الإخراج قوياً ويحصل على جائزة، ويكون الاستديو قوياً، فهذا يعني أنك كنت في مسلسل قوي من كافة النواحي". كما عبّر عن راحته بعد الجائزة، لكون الجوائز سبقت عرض المسلسل، مشيراً إلى أن الجماهيرية باتت مؤمّنة للعمل، عندما يعرض في شهر رمضان المقبل.

ويشار إلى أنّ المسلسل من إنتاج تحالف كل من الأدهم ودرامسكس والعنود وإشراف "المهرة برودكشن" وتأليف كمال مرّة وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية: مصطفى الخاني – ديمة بيّاعة – أحمد الأحمد – ديمة الجندي – –سليم صبري– وفيق الزّعيم - عبد الهادي الصباغ - زهير رمضان – علي كريم – مها المصري – آندريه سكاف - سحر فوزي - هدى شعراوي.

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