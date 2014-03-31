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الفنانة دينا محمد امرأة طيبة ومضحية في مسلسل "وجوه محرمة"

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الفنانة دينا محمد امرأة طيبة ومضحية في مسلسل "وجوه محرمة" الفنانة دينا محمد امرأة طيبة ومضحية في مسلسل "وجوه محرمة"

تواصل الفنّانة دينا محمد تصوير مشاهدها في مسلسل "وجوه محرمة"، وهو من إخراج ماجد الربيعان، وإنتاج خالد الراجح، وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما والخليجية والعربية، ومن أبرزهم: الفنان السعودي عبد الرحمن الخريجي، والفنان الكويتي محمد المنصور،

والفنان اللبناني محمود سعيد، وبمشاركة الفنانتين البحرينيتين أميرة محمد وابتسام عبد الله، بالإضافة إلى الفنان تركي اليوسف، وأغادير السعيد، وهند محمد، وشيهانة، وأحمد شعيب، والطفلة قمر.

وذكرت دينا لـ "سيِّدتي نت" أنها ستجسد في العمل دور المرأة الطيبة، التي تكون رمزاً للتضحية والعطاء والحب، وهو دور تلعبه لأول مرة، حيث تميّزت بأعمالها السابقة التي قدمتها من خلال الدراما بتجسيد دور المرأة التي تتميز بالجمال وتتصف بالشر، وأن دورها هذه المرة مغاير تماماً للأدوار السابقة، وأضافت: "إن المسلسل يتناول بشكل عام تاريخ عائلة تعيش في العاصمة الرياض منذ نهاية السبعينات إلى بداية التسعينات الميلادية، كما يتناول العمل التطورات التي ترافق هذه الفترة الزمنية من نهضة عمرانية وتغير في أحوال وتفكير الناس والتطور الذي حدث من جميع النواحي مع مرور الأعوام"، متمنية أن تنال رضا المشاهدين، وأكّدت دينا أنها تحرص دائماً على انتقاء أدوارها التي تعرض عليها، وتختار ما يناسبها وما يضيف إلى رصيدها الفني؛ لأنها مؤمنة بأن الفنّ رسالة يجب أن تقدّم بشكل يفيد المشاهدين.

يذكر أن الفنانة دينا محمد تُعدّ من الوجوه الشّابة التي قدمتها الدراما السعودية خلال عدد من الأعمال التلفزيونية عبر عدة محطات فضائية، ومن أهم الاعمال التي شاركت بها: مسلسل "هوامير الصحراء3" مع الفنان عبدالله العامر، ومسلسل "هشتقة2" مع الفنان فهد الحيان، ومسلسل "لعبة الشيطان" مع الفنان عبد المحسن النمر، ومسلسل "شباب البومب2" مع الفنان فيصل العيسى، واستطاعت أن تتألق وتثبّت وجودها في الساحة الفنّية خلال فترة زمنية قصيرة.

 

 

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