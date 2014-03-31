بالصور.. سفير الهند يفتتح مهرجان "على ضفاف النيل" بالقاهرة

افتتح نافديب سورى، السفير الهندى بالقاهرة فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل" باحتفالية كبيرة أقامها بمنزله "دار الهند"، وقام مجموعة من الراقصين الذين سيشاركون فى عرض "بوليوود قصة حب" بدار الأوبرا المصرية من 3-6 أبريل المقبل، بأداء عدد من الرقصات وسط تشجيع من الشباب المصرى الذى حرص على الحضور.

وقال سورى: "إن الفرقة الاستعراضية قامت بأول عروضها فى مطار القاهرة لحظة وصولهم، للمشاركة فى المهرجان الذى يعد أكبر مهرجان هندى فى تاريخ العلاقات المصرية الهندية، كما أنه أكبر مهرجان أجنبى فى مصر منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه يعرف كيف يحب المصريون الأغانى الهندية.

ورغم انقطاع الكهرباء، إلا أن الجميع عكف على استئناف وإنجاح الحفل وقام عازف طبول هندى بالعزف فى الظلام وسط تصفيق حاد من الشباب.

وقال السفير الهندى الذى يهدف من إقامة هذا المهرجان إلى تنشيط السياحة فى مصر إن البرنامج يشمل بانوراما الأفلام الهندية حيث سيعرض سبعة أفلام، وستكون شبانة عزمى، الممثلة الشهيرة موجودة ويوجد برنامج شيق وهو الأغانى فى السينما الهندية.