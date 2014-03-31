الخارجية الإثيوبية: نتابع نوايا مصر فى ضوء توتر العلاقات بسبب السد

ذكرت صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية الأسبوعية، أن السفير دينا مفتى المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، أكد أن حكومة إثيوبيا تتابع عن كثب نوايا مصر، وذلك فى ضوء حالة التوتر بين إثيوبيا ومصر، بسبب سد النهضة الإثيوبى.

> وأضافت الصحيفة الإثيوبية أن السفير دينا مفتى قال فى معرض تعليقه على تحرك مصر مؤخراً للتعاون عسكريا مع جنوب السودان، إن الحكومة الحالية فى جنوب السودان تسعى بصورة يائسة من أجل تدمير منافسيها.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية استدرك قائلا "إنه يمكن لأى دولتين لهما سيادة أن توقعا على معاهدات وأن تقيما أى علاقة، ولكن ما يهمنا هو ما إذا كان مثل هذا الاتفاق يشكل خطراً على طرف ثالث أو لا".