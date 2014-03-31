خبير سياسى: قطر أحرجت الكويت فى مساعيها لرأب الصدع مع مصر

قال د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اتهام قطر بشكل غير مباشر فى قضية التخابر الجديدة المتهم بها الرئيس السابق محمد مرسى سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة المشحونة من الأساس.

وأضاف "فهمى" لـ"اليوم السابع" أن صبر القاهرة على التدخلات القطرية فى شئونها الداخلية قد نفذ بالفعل، الأمر الذى دفع منصب سيادى مثل وزير الداخلية للإعلان عن تفاصيل قضية التخابر الجديدة بنفسه.

وأوضح أن من بين هذه الانعكاسات هو تراجع الكويت عن دور الوساطة الذى كانت تلعبه لرأب الصدع بين مصر وقطر، بعد هذه القضية، وستضطر قطر إلى تقديم إيضاحات كبيرة، مما يعنى أنها أحرجت الكويت.

وأكد أن إعلان القضية يعد تصعيدًا من قبل القاهرة تجاه الدوحة، وهى رسالة مفادها أن لدى مصر الكثير عن علاقات الإخوان بقطر، وستظهره إذا ما استمرت الدوحة فى موقفها المعادى للمصريين.