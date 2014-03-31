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جمعية الأطباء المصرية الأمريكية تكرم الدكتور مجدى يعقوب

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قال المهندس محمود الشاذلى، من قيادات المصريين بالولايات المتحدة والرئيس السابق لتحالف المصريين بالخارج، إن جمعية الأطباء المصرية الأمريكية، برئاسة الدكتور مدحت رءوف، نظمت احتفالية، تكريماً للدكتور مجدى يعقوب.

ووفقا لـ"الشاذلى"، فإن "جمعية الأطباء المصرية الأمريكيه" أهدت للدكتور يعقوب لوحة لتكريمه تقديراً لجهوده فى إنشاء مركز جراحات القلب فى أسوان، بجانب تبرع الحضور من المصريين بالخارج بما يزيد على مائة ألف دولار لصالح المركز.

وشارك بالاحتفالية، كل من قنصل العام فى نيويورك السفير أحمد فاروق ونخبة من الأطباء المصريين فى الولايات المتحدة منهم الدكتور مصطفى الخشاب والدكتور فؤاد عبد الستار، والدكتور مصطفى الخشاب، بجانب حضور الدكتور محمد أبو الغار من القاهرة للمشاركة بالاحتفالية، ومن لندن الدكتور مجدى إلياس، بجانب حضور عدد من ممثلى المصريين المقيمين بنيويورك، حيث شارك فى الاحتفالية المهندس محمود الشاذلى الرئيس السابق لتحالف المصريين بالخارج السابق، فيما قام المصور المقيم فى نيويورك أمجد ماكى بتسجيل الفعاليات.

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