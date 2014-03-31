أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ندوة حول الشرق الأوسط والأبعاد المحيطة بمياه نهر النيل ببنى سويف

Google+ Print
ندوة حول الشرق الأوسط والأبعاد المحيطة بمياه نهر النيل ببنى سويف ندوة حول الشرق الأوسط والأبعاد المحيطة بمياه نهر النيل ببنى سويف

ناقشت الندوة "مستقبل القضايا الإقليمية فى ظل المتغيرات الراهنة" التى نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تحت إشراف شعبان مبارز عميد الكلية حول الشرق الأوسط.

وقال ضياء القوصى الخبير العالمى، إن قضايا المياه التى دارت حولها الأبعاد المحيطة بقضية مياه نهر النيل تأتى أمام معركة سياسية فى المقام الأول واقتصادية وقانونية وشرعية وهى سد النهضة الذى تكمن مخاطره على فى نقص الإيراد الطبيعى من المياه بعجز كبير، مؤكدا أن لمصر حقوق شرعية وتاريخية فى مياه النيل معروفة إقليميا ودوليا باتفاقيات دول حوض النيل منذ زمن بعيد.

وأكد اللواء أسامة الجريدلى وكيل جهاز المخابرات العامة السابق ومستشار المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية خلال الندوة، أن "القضية الفلسطينية واقع ومستقبل التسوية النهائية"، والتى أشار إلى بعض القضايا ذات العلاقة بالتسوية النهائية مثل قضية الحدود واللاجئون الفلسطينيون والمستوطنات وقضية المياه وقضية الترتيبات الأمنية، موضحا أن تلك المباحثات فشلت بسبب إصرار إسرائيل على يهودية الدولة.

وقد تحدث اللواء حمدى بخيت مدير كلية القادة والأركان خلال الندوة، عن الأبعاد المحيطة بقضية الإرهاب، حيث أشار إلى تعريف الإرهاب أنه عمل تدميرى يستهدف كل مجالات قوى الدولة مما يؤدى إلى إسقاطها بأساليب متعددة.

كما أشار إلى أن الأجهزة الاستخبارية هى المحرك الرئيسى للإرهاب تحت مسمى التمويل، وعن كيفية مواجهة الإرهاب أوضح بخيت أنها تعتمد على وعى المواطن وتنسيق جهود أنظمة المعلومات وحسم القضايا على المستوى الإقليمى والدولى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك