ندوة حول الشرق الأوسط والأبعاد المحيطة بمياه نهر النيل ببنى سويف

ناقشت الندوة "مستقبل القضايا الإقليمية فى ظل المتغيرات الراهنة" التى نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تحت إشراف شعبان مبارز عميد الكلية حول الشرق الأوسط.

وقال ضياء القوصى الخبير العالمى، إن قضايا المياه التى دارت حولها الأبعاد المحيطة بقضية مياه نهر النيل تأتى أمام معركة سياسية فى المقام الأول واقتصادية وقانونية وشرعية وهى سد النهضة الذى تكمن مخاطره على مصر فى نقص الإيراد الطبيعى من المياه بعجز كبير، مؤكدا أن لمصر حقوق شرعية وتاريخية فى مياه النيل معروفة إقليميا ودوليا باتفاقيات دول حوض النيل منذ زمن بعيد.

وأكد اللواء أسامة الجريدلى وكيل جهاز المخابرات العامة السابق ومستشار المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية خلال الندوة، أن "القضية الفلسطينية واقع ومستقبل التسوية النهائية"، والتى أشار إلى بعض القضايا ذات العلاقة بالتسوية النهائية مثل قضية الحدود واللاجئون الفلسطينيون والمستوطنات وقضية المياه وقضية الترتيبات الأمنية، موضحا أن تلك المباحثات فشلت بسبب إصرار إسرائيل على يهودية الدولة.

وقد تحدث اللواء حمدى بخيت مدير كلية القادة والأركان خلال الندوة، عن الأبعاد المحيطة بقضية الإرهاب، حيث أشار إلى تعريف الإرهاب أنه عمل تدميرى يستهدف كل مجالات قوى الدولة مما يؤدى إلى إسقاطها بأساليب متعددة.

كما أشار إلى أن الأجهزة الاستخبارية هى المحرك الرئيسى للإرهاب تحت مسمى التمويل، وعن كيفية مواجهة الإرهاب أوضح بخيت أنها تعتمد على وعى المواطن وتنسيق جهود أنظمة المعلومات وحسم القضايا على المستوى الإقليمى والدولى.