فياريال يسقط في فخ التعادل مع إلتشي

فياريال، (إفي): سقط فياريال في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام إلتشي بهدف لمثله ضمن الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 49 نقطة ليظل في المركز السابع، رافضا هدية ريال سوسييداد الخامس وسيفيليا السادس اللذين فشلا في تحقيق الفوز بنفس الجولة، ليظل خلفهما بفارق نقطة.

كما رفع إلتشي رصيده إلى 35 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول الليجا.

وسنحت لأصحاب ملعب المادريجال العديد من الفرص للتسجيل، لكن سنحت ركلة جزاء للضيوف نجحوا من خلالها في قلب الموازين والتقدم بهدف (ق31) عبر الأوروجوائي داميان سواريز.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح فريق الغواصات الصفراء في العودة للتعادل بهدف عبر جوناثان بيريرا، لكن النتيجة لم تتغير خلال شوط اللقاء الثاني.