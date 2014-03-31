أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. عمر جابر باكيا: لن أفسخ عقدي مع الزمالك

Google+ Print
بالفيديو .. عمر جابر باكيا: لن أفسخ عقدي مع الزمالك بالفيديو .. عمر جابر باكيا: لن أفسخ عقدي مع الزمالك

نفى عمر جابر لاعب وسط الزمالك نية فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، مؤكدا أن كل هذا عار تماما من الصحة واعتذر عن تصريحاته السابقة برحيله عن القلعة البيضاء.

وكان عمر جابر قد صرح عقب مباراة الزمالك ونكانا أنه سيرحل في الصيف المقبل وذلك بعد الانتقاد الذي تعرض له.

وقال جابر باكيا في تصريح هاتفي لقناة النهار : "لن أرحل عن الزمالك أو أفكر في فسخ تعاقدي، ولو حدث هذا سأكون ميتا".

 

وأضاف "أعشق النادي وحذاء أي فرد من جمهور الزمالك على رأسي .. ولكني لن أفسخ تعاقدي أنا إبن من أبناء النادي".

وتابع عمر "كنت أعيش مضغوطا في الفترة الماضية وعمري مازال 22 عاما، أعيش وكأني 60 عاما وأتحمل ضغوط لا يتحملها أحد .. وأمكث في البيت أبكي".

وأشار جابر "كان لدي ثقة كبيرة مع حلمي طولان .. ومع أحمد حسام "ميدو" رحلت .. يعلم الله أنني أحبه شخصيا ولكن هناك من يتحدث عن بسوء في الجهاز الفني وهو يسمع لهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "