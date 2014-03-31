بالفيديو .. عمر جابر باكيا: لن أفسخ عقدي مع الزمالك

نفى عمر جابر لاعب وسط الزمالك نية فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، مؤكدا أن كل هذا عار تماما من الصحة واعتذر عن تصريحاته السابقة برحيله عن القلعة البيضاء.

وكان عمر جابر قد صرح عقب مباراة الزمالك ونكانا أنه سيرحل في الصيف المقبل وذلك بعد الانتقاد الذي تعرض له.

وقال جابر باكيا في تصريح هاتفي لقناة النهار رياضة: "لن أرحل عن الزمالك أو أفكر في فسخ تعاقدي، ولو حدث هذا سأكون ميتا".

وأضاف "أعشق النادي وحذاء أي فرد من جمهور الزمالك على رأسي .. ولكني لن أفسخ تعاقدي أنا إبن من أبناء النادي".

وتابع عمر "كنت أعيش مضغوطا في الفترة الماضية وعمري مازال 22 عاما، أعيش وكأني 60 عاما وأتحمل ضغوط لا يتحملها أحد .. وأمكث في البيت أبكي".

وأشار جابر "كان لدي ثقة كبيرة مع حلمي طولان .. ومع أحمد حسام "ميدو" رحلت .. يعلم الله أنني أحبه شخصيا ولكن هناك من يتحدث عن بسوء في الجهاز الفني وهو يسمع لهم".