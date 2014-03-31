حسن شحاتة: قطر تعمدت إهانة مصر بتشويه صورتي

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه ندم على تولي مهمة تدريب فريق العربي القطري عام 2012 ، مشدداً على أنه لم يكن يعلم الهدف الرئيسي وراء التعاقد معه.

وأكد شحاتة تصريحات تليفزيونية :” أن تعرض لعدة تصرفات أثناء تدريبه الفريق القطري تأكد من خلالها أن الشقيقة الصغرى تعمدت التصرف بهذه الطريقة لتشويه صورته وإهانة مصر عن طريق إهانة أحد رموزها الرياضية “.

وأضاف المدير الفني الأسبق :” أنه كان قد قرر الهروب من مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، بهذا وافق على العرض القطري ، خاصة بعد أن كان مدعماً من كل القادة وعلى رأسهم الحكومة المصرية في ذلك الوقت والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، مضيفاً أنه ندم على هذا الإختيار بعد ذلك.

وأكد شحاتة :” أنه لديه عدد من العروض من أندية عربية وخليجية أخرى لتدريبها “، مشدداً :” على أنه قرر الإستراحة بعد نهاية فترة عمله في العربي وكمستشار فني لرئيس نادي ميونيخ 1860 الألماني، مشيراً إلى أنه سينهي- إستراحة المحارب- في نهاية الموسم الجاري ، وأنه سيدرس كافة العروض المقدمة لديه لإختيار أحدها.