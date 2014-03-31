تقرير - بن عطية ينضم لبرشلونة في الصيف

/ أ ش أ / أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن اللاعب الدولي المغربي مهدي بن عطية مدافع روما الايطالي سوف ينتقل الى نادي برشلونة الصيف المقبل بعقد تصل قيمته الى 20 مليون يورو.

واوضحت صحيفة ايل موندو ديبورتيفو الاسبانية أن النادى الكتالونى تقدم بالفعل لنادى روما بعرض بمبلغ 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بنعطية . وكانت صفقة انتقال اللاعب من أودينيزي إلى روما قد بلغت قيمتها 5ر13 مليون يورو.

يذكر ان فريق برشلونة يتطلع الى تعزيز خطه دفاع خاصة مع الفراغ الكبير الذي سيتركه المدافع بويول الذي بات من المؤكد مغادرته في موسم الانتقالات الصيفية القادمة .