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فالنسيا يسقط بثلاثية قبل مواجهة بازل في الدوري الأوروبي

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فالنسيا يسقط بثلاثية قبل مواجهة بازل في الدوري الأوروبي فالنسيا يسقط بثلاثية قبل مواجهة بازل في الدوري الأوروبي

فالنسيا، (إفي): تعرض فريق فالنسيا لخسارة مفاجأة على ملعبه ميستايا اليوم امام مضيفه خيتافي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستقر "الخفافيش" في المركز الثامن في جدول الليجا، بفارق تسع نقاط كاملة عن فياريال السابع.

أما خيتافي فعزز فرصه في البقاء بالدرجة الأول بعد أن ظفر بالنقطة 31 في المركز الـ16.

كان صاحب الأرض الباديء بالتسجيل عن طريق التشيلي إدواردو فارجاس (ق6)، لكنه انهار بثلاثية مدريدية متتالية عبر أنخل لافيتا والروماني سيبريان ماريكا وبدرو ليون (ق25 و27 و88).

ويستعد فالنسيا لمواجهة بازل الذي يضم محمد النني في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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