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عاجل : صحفيو أسيوط ينظمون حملة للقصاص من قتلة "ميادة أشرف"..

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عاجل : صحفيو أسيوط ينظمون حملة للقصاص من قتلة "ميادة أشرف".. عاجل : صحفيو أسيوط ينظمون حملة للقصاص من قتلة "ميادة أشرف"..


كتب / اكرم هلال
أعلن عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية بمحافظة أسيوط، عن تنظيمهم اليوم الاثنين ، وقفة احتجاجية بميدان "الحرب والسلام" بوسط المدينة، بعد حصولهم على الموافقات القانونية من الداخلية ونقابة الصحفيين للمطالبة بالقصاص من قتلة شهيدة الصحافة "ميادة أشرف"، مع مطالبة النقابة بتوفير الحماية للصحفيين وضمان حقوقهم.
يأتي هذا في إطار الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون والإعلاميون بمختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيدة "ميادة" الصحفية بجريدة الدستور، والتي لقت مصرعها على أيدي عناصر الإرهابية في مظاهرات الإرهابية بمنطقة عين شمس الجمعة الماضية.

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