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حملة صباحي: فترة الدعاية الانتخابية قصيرة للغاية

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حملة صباحي: فترة الدعاية الانتخابية قصيرة للغاية حملة صباحي: فترة الدعاية الانتخابية قصيرة للغاية

حمدين صباحي

أبدت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي رئيسا 2014 عددا من الملاحظات بعد متابعتها المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم حول مواعيد إجراء العملية الانتخابية.

وأكدت الحملة أن فترة الدعاية الانتخابية اقتصرت على 21 يوما وهي فترة قصيرة جدا إذا وضع في الاعتبار أهمية تحرك المرشح ما بين 27 محافظة مصرية، بما يعني أن الدعاية لا تصل حتى إلى يوم واحد لكل محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الحملة إلى أن فترة الدعاية الانتخابية للمصريين في الخارج لا تزيد عن 12 يومًا، وهي فترة زمنية قصيرة لا تسمح باستكمال المرشح لدعايته بشكل جيد ومؤثر .

أ ش أ

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