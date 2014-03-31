الجبهة الشعبية للمؤيدى السيسى: جاهزين بـ 5 ألف توكيل غدًا فى الاسماعيلية

قال سليمان الحوت مؤسس الجبهةالشعبية للمؤيدى السيسى :” بعد أعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح بان أعضاء الجبهة يعملون من اجل مصر وبعد النجاح فى الطغط على المشيرعبدالفتاح السيسى فى اعلان الترشح نسعى لاستكمال مسيرة العمل حتى الوصل الى كرسى الرئاسة من خلال أعضاء الجبهة المخلصين فى جميع مركز وقرى وأحياء المحافظة وسوف يكون مندوبين من الجبهة فى جميع مقرات الشهر العقارى “.

وأضاف الحوت :” يوجد غرفة عمليات لحل اى مشكلة للموطنين وتوزيع دليل بأمكان مكاتب توثيق الشهر العقارى بالاسماعيلية حتى لا يحدث تكدس على المقرات وهى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية لعمل توكيلات ترشيح السيسى وبالمجان ، موضحا اماكن مكاتب الشهر العقاري وهم :” مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية أول شارع السكة الحديد – عرايشية مصر - مكتب الشهر العقارى ثانى حى السلام بجوار الاقاوف - مكتبالشهرالعقارى ثالث بجوار القوى العمالة خلف الاستاد - مامورية الشهر العقاري بالقنطرة غرب 3 ش السويس – المساكن الشعبية - فرع توثيق القنطرة شرق عمارة 67 مساكن مجلس مدينة القنطرة شرق - مأمورية الشهر العقاري بالتل الكبير الحمادة – فوق باتا – التل الكبير - مامورية الشهر العقاري بالقصاصين الشارع الرئيسي للمستشفي العسكري - فرع توثيق ابو صوير مساكن ابو صوير الاقتصادية - مامورية الشهر العقاري بفايد مساكن فايد الشعبية - فرع توثيق فايد عمارة 23 مساكن مجلس مدينة فايد ” .