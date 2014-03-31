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الخارجية الاثيوبية: إثيوبيا تتابع نوايا مصر فى ضوء توترالعلاقات بسبب سد النهضة

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الخارجية الاثيوبية: إثيوبيا تتابع نوايا مصر فى ضوء توترالعلاقات بسبب سد النهضة الخارجية الاثيوبية: إثيوبيا تتابع نوايا مصر فى ضوء توترالعلاقات بسبب سد النهضة

ذكرت صحيفة ” ريبورتر ” الاثيوبية الأسبوعية أن السفير ” دينا مفتى ” المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية أكد أن حكومة إثيوبيا تتابع عن كثب نوايا ، وذلك فى ضوء حالة التوتر بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة الاثيوبى.

وأضافت الصحيفة الاثيوبية أن السفير دينا مفتى قال فى معرض تعليقه على تحرك مصر مؤخراً للتعاون عسكريا مع جنوب السودان ” إن الحالية فى جنوب السودان تسعى بصورة يائسة من أجل تدمير منافسيها .”

وأشارت إلى أن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية استدرك قائلا ” انه يمكن لأى دولتين لهما سيادة أن توقعا على معاهدات وأن تقيما أى علاقة ، ولكن مايهمنا هو ما إذا كان مثل هذا الاتفاق يشكل خطراً على طرف ثالث أو لا ” .
> أ ش أ

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