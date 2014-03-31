اردوغان : مصر ترى فوز ” العدالة والتنمية ” في تركيا نصرًا لها

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد مؤشرات أولية بفوز حزبه في الانتخابات البلدية، :” إن الشعب التركي أدلى برأيه، والشعب التركي لن يرضخ لأي أمر ولم ترضخ تركيا لأي أمر مهما كان” .

وأضاف ” أردوغان” في كلمة من شرفة حزب ” العدالة والتنمية” فى أنقرة، :” أن هناك من أراد العبث بالأمن القومي التركي، ونتائج الانتخابات أثبتت أنه لا مكان للخائن” ، مشيرًا :” إلى أن كثيرا من الشعوب ترى أن نصر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، نصرًا لها، مثل مصر، وفلسطين، والبلقان”.

وواصل متحدثًا عن المعارضة و” الدولة الموازية ” :” الخيانة وصلت بهم الدرجة إلى التنصت على وزير الخارجية التركي والآن لم يعد لهم مكان بيننا، ولا مكان للخائن بيننا” ، وتابع: ‬”: هؤلاء الخونة يقومون بالتنصت على اجتماع سري للغاية لوزير الخارجية التركي، وقلت لهم بأنهم حشاشون وأنهم أخلاقهم سيئة وقد خسروا في الانتخابات والشعب التركي قال كلمته اليوم بأن الأمن القومي خط أحمر”.

واختتم: ” أقدم شكري لكل من دعا لتركيا في فلسطين ومصر والبلقان، وبخاصة الشعب السوري، وأشكر كل من يدعو لنا في جميع أنحاء العالم” .

كانت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في تركيا بعد فرز 50،78% من الأصوات، أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ 47،24%.