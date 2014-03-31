أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اردوغان : مصر ترى فوز ” العدالة والتنمية ” في تركيا نصرًا لها

Google+ Print
اردوغان : مصر ترى فوز ” العدالة والتنمية ” في تركيا نصرًا لها اردوغان : مصر ترى فوز ” العدالة والتنمية ” في تركيا نصرًا لها

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد مؤشرات أولية بفوز حزبه في الانتخابات البلدية، :” إن الشعب التركي أدلى برأيه، والشعب التركي لن يرضخ لأي أمر ولم ترضخ تركيا لأي أمر مهما كان” .

وأضاف ” أردوغان”  في كلمة من شرفة حزب ” العدالة والتنمية”  فى أنقرة، :” أن هناك من أراد العبث بالأمن القومي التركي، ونتائج الانتخابات أثبتت أنه لا مكان للخائن” ، مشيرًا :” إلى أن كثيرا من الشعوب ترى أن نصر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، نصرًا لها، مثل ، وفلسطين، والبلقان”.

وواصل متحدثًا عن المعارضة و” الدولة الموازية ” :” الخيانة وصلت بهم الدرجة إلى التنصت على وزير الخارجية التركي والآن لم يعد لهم مكان بيننا، ولا مكان للخائن بيننا” ، وتابع: ‬”: هؤلاء الخونة يقومون بالتنصت على اجتماع سري للغاية لوزير الخارجية التركي، وقلت لهم بأنهم حشاشون وأنهم أخلاقهم سيئة وقد خسروا في الانتخابات والشعب التركي قال كلمته اليوم بأن الأمن القومي خط أحمر”.

واختتم: ” أقدم شكري لكل من دعا لتركيا في فلسطين ومصر والبلقان، وبخاصة الشعب السوري، وأشكر كل من يدعو لنا في جميع أنحاء العالم” .

كانت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في تركيا بعد فرز 50،78% من الأصوات، أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ 47،24%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك