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البابا تواضروس يصلى صلاة الثالث على والدته بالإسكندرية

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البابا تواضروس يصلى صلاة الثالث على والدته بالإسكندرية البابا تواضروس يصلى صلاة الثالث على والدته بالإسكندرية

قام قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى أمس الأحد بصلاة الثالث للمتنيحة السيدة سامية نسيم أستفانوس والدة قداسته، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وقد حضر الصلاة بعض الأحبار الأجلاء من أعضاء المجمع المقدس وكهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمع غفير من شعب الكنيسة.

من جانبه قال الأنبا باخميوس، أسقف البحيرة "يعز علينا كثيراً فراق والدة البابا، ولكننا نتعزى كثيراً من كلمات الكتاب المقدس ومن صلوات الكنيسة التى تعطينا سلاماً داخلياً، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس".

وأضاف الأنبا باخميوس، تعزينا أيضاً السيرة العطرة التى عاشتها أمنا الطاهرة، والتى عاشت عشرات السنين نموذجاً لأم مباركة، مشيراً إلى أن الجميع يعرفها من خلال خدمتها فى الكنيسة، بعد أصبحت أرملة فى سن مبكرة وعاشت لتربى أبناءها تربية كنسية حقيقية.

وتابع باخميوس كلمته بحضور عدد كبير من أساقفة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية: لقد جعلت بيتها كنيسة صغيرة، وهى كانت الأم المثالية بإحدى السنوات فى كنيستها، ولم نكن نعلم أن الأم المثالية سوف تنجب من يقود الكنيسة فى يوم من الأيام.

يذكر أن أسرة قداسة البابا تواضروس الثانى، قد قامت عصر السبت الماضى بدفن المتنيحة سامية نسيم استفانوس والدة قداسته بمدافن الأسرة بالقديسة دميانة بلقاس بكفر الشيخ، وقام محافظ كفر الشيخ بتقديم واجب العزاء للأسرة.

وقد ترأس البابا تواضروس صلاة الجُناز، وتلقى العزاء بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور لفيف من الآباء الأحبار من مطارنة وأساقفة ورؤساء الأديرة وكهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمع غفير من شعب الكنيسة، وكذلك وفود من رجال الدين الإسلامى والطوائف المسيحية ورجال الدولة وقناصل بعض الدول العربية والأوروبية وعدد كبير من الشخصيات العامة.

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