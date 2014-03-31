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أكثر من 50 مصاب في انفجار خزان بمحطة وقود بالمنيا ولا وفيات

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أكثر من 50 مصاب في انفجار خزان بمحطة وقود بالمنيا ولا وفيات أكثر من 50 مصاب في انفجار خزان بمحطة وقود بالمنيا ولا وفيات

انفجار – ارشيفية

قال أهالي قرية برطباط التابعه لمركز مغاغه بالمنيا , أن عدد المصابين جراء أنفجار خزان وقود بمحطة غير مرخصة كائنه , وصل الي 50 شخصاً بينهم حالات خطيره , ورجحت تحريات البحث الجنائي الأوليه أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

وكان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا , قد تلقي إخطاراً من العميد أحمد زغلول مأمور مركز شرطة مغاغه , بوقوع أنفجار هائل بمحطة وقود غير مرخصه أسفل منزل مكون من 3 طوابق بقرية برطباط التابعه لدائرة المركز .

وبانتقال العميد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المحافظه , والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز مغاغه , تبين حدوث أنفجار بمحطة غير مرخصه كائنه أسفل منزل المواطن ثابت إبراهيم ثابت بقرية برطباط ويقيم به نجله , وتبين أن الحريق التهم المنزل بالكامل , وأسفر عن إصابة 25 شخصاً علي الأقل بينهم 7 حالات حرجه , دون وقوع وفيات , فيما أكد شهود عيان أن عدد المصابين تجاوز 50 شخصاً , بحروق متنوعه معظمهم شاركوا في جهود أخماد الحريق لمنع أمتداده لباقي المنازل المجاوره , ورجحت تحريات البحث الجنائي الأوليه , أن سبب الأنفجار حدوث ماس كهربائي , فيما تمكنت قوات الحماية المدنيه بمعاونة الأهالي من السيطره عليه وأخماده ومنع أمتداده , لباقي المنازل , وتقرر التحفظ علي مكان الحريق , وعمل كردون أمني , وأخطار المعمل الجنائي للمعاينه , والنيابه العامه للتحقيق .

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