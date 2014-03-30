أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ترحيل 82 سودانيا للإقامة الغير الشرعية ومحاولتهم التسلل إلى ليبيا

Google+ Print
ترحيل 82 سودانيا للإقامة الغير الشرعية ومحاولتهم التسلل إلى ليبيا ترحيل 82 سودانيا للإقامة الغير الشرعية ومحاولتهم التسلل إلى ليبيا

قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، بترحيل 82 سودانيًا بسبب إقامتهم في البلاد بطريقة غير شرعية، ومحاولتهم التسلل إلي الحدود الليبية ، والإقامة هناك في ظل انفلات الحالة الامنية، إلا ان السلطات المصرية القت القبض عليه وترحيلهم .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، إنه وصلت من محافظة مرسي مطروح ٨٢ سودانيا، لترحيلهم علي طائرة شركة خطوط “تاركو” المتجهة إلي الخرطوم، بسبب الإقامة غير الشرعية داخل البلاد، ومحاولتهم التسلل إلي الحدود الليبية ، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجر اءات القانونية، وفحص المرحلين .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا