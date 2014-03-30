ترحيل 82 سودانيا للإقامة الغير الشرعية ومحاولتهم التسلل إلى ليبيا

قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، بترحيل 82 سودانيًا بسبب إقامتهم في البلاد بطريقة غير شرعية، ومحاولتهم التسلل إلي الحدود الليبية ، والإقامة هناك في ظل انفلات الحالة الامنية، إلا ان السلطات المصرية القت القبض عليه وترحيلهم .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، إنه وصلت من محافظة مرسي مطروح ٨٢ سودانيا، لترحيلهم علي طائرة شركة خطوط “تاركو” المتجهة إلي الخرطوم، بسبب الإقامة غير الشرعية داخل البلاد، ومحاولتهم التسلل إلي الحدود الليبية ، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجر اءات القانونية، وفحص المرحلين .