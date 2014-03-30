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تقرير - بورتو يضم علي غزال الصيف المقبل

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تقرير - بورتو يضم علي غزال الصيف المقبل تقرير - بورتو يضم علي غزال الصيف المقبل

ينضم علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا إلى العملاق بورتو عقب نهاية هذا الموسم، حسب تقرير جريدة ديسبورتو البرتغالية.

وانضم غزال البالغ من العمر 21 عاما إلى ماديرا في يناير 2013 ويشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وأفاد تقرير الجريدة البرتغالية إلى أن بورتو توصل لاتفاق مع ناسيونال ماديرا على ضم غزال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف التقرير أن بورتو نجح في التفوق على سبورتنج لشبونة في صراع ضم غزال، عندما عرض أربعة ملايين يورو لضم مدافع منتخب .

سبورتنج لشبونة يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولذلك استغله في إقناع غزال للانضمام للفريق لكن عرض بورتو كان أفضل، حسب الصحيفة البرتغالية.

ويحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي ودائما ما يشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

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