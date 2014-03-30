مصرع 30 من المدنيين فى أفريقيا الوسطى برصاص جنود قوات حفظ السلام الأفريقية

أفادت آخر التقارير الاخبارية الواردة من بانجى الليلة بان الجنود التشاديين المشاركين فى قوات حفظ السلام الافريقية أطلقوا النار على مدنيين فى بانجى ، مما أدى الى مصرع اكثر من ثلاثين شخصا منهم.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الإخبارية الامريكية ان المتحدث باسم قوات حفظ السلام الافريقية رفض تأكيد عدد القتلى المدنيين ، ولكنه قال “ان الجنود التشاديين اطلقوا النار فى اطار الدفاع المشروع عن النفس بعد تعرض قافلتهم للاعتداء “.

وأوضح المتحدث يقول ” ان قافلة الجنود التشاديين كانت فى طريق العودة بعد مهمة داخل البلاد ، عندما القيت قنابل على عربيتين من القافلة ، مما دفع الجنود إلى إطلاق الرصاص دفاعا عن النفس “.

من جانبه ، دعا المتحدث باسم الميليشيات المسيحية فى أفريقيا الوسطى الى التزام الهدوء بعد انتشار مخاوف من احتمال وقوع رد انتقامى على الحادث الاخير من جانب قوات حفظ السلام الافريقية.

وكان تسعة أشخاص قد لقوا مصرعهم امس “السبت ” اثر قيام متمردين مسلمين باطلاق الرصاص على احدى الجنازات فى بانجى والتى تشهد أعمال عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين .