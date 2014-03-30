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محافظ الشرقية: أكثر من 89 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة

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محافظ الشرقية: أكثر من 89 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة محافظ الشرقية: أكثر من 89 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة

سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية

قال الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية :”إن الثلاث سنوات السابقة شهدت أكبر عملية بناء على آراضى الدولة والآراضى الزراعية دون رادع من القانون ودون مواجهة المخالفين” .

وأكد المحافظ أن أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة تحتاج لمواجهة حاسمة وتعديل بعض القوانين وتفعيل بعضها لتقوى قبضة الدولة وأجهزتها المختصة ليتوقف هذا النزيف على أرض , ولتوقف الآثار السلبية التى تواجهها المحافظات على المرافق والخدمات.

وأشار المحافظ إلى وصول التعديات على الآراضى الزراعية بالمحافظة إلى أكثر من 89 ألف حالة تعدى ،وتم إزالة 22 ألف حالة تعدى منها ولكننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد المبذول وذلك بالتعاون بين المحليات والزراعة والأمن .

وأضاف المحافظ أن المحافظة فقدت أكثر من 1070 فدان والعملية تحتاج إلى وقفه حاسمة , مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية شنت حملة بالتعاون مع اللجنة العليا للإزالة التعديات يومى 24 ، 26 مارس , بمركزى الزقازيق – ههيا بقرى ( العصلوجى – الطاهرة – السلامون – الفاروقية ) بالإشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية القروية عن إزالة تعديات عبارة عن مبانى مقامة بالدبش الأبيض وأعمدة مسلحة ( 10 حالات بههيا ، و8 حالات أخرى بالزقازيق ) .

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