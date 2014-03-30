البابا تواضروس يستقبل “محلب” وعدد من الوزراء للتعزية في وفاة والدته

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير الادارة المحلية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة ، والدكتور هاني دميان وزير المالية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والفنان هاني رمزي ، وذلك لتعزية قداسته في انتقال والدته.

وحضر اللقاءات، الأساقفة الأنبا موسي الأسقف العام، و الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للشباب، والقمص بيجول السرياني، والقس أنجيلوس اسحق سكرتارية قداسة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.