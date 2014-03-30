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ضبط 7 من طلاب كلية هندسة المنوفية المنتمين للإخوان وبحوزتهم شماريخ وشارات رابعة

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ضبط 7 من طلاب كلية هندسة المنوفية المنتمين للإخوان وبحوزتهم شماريخ وشارات رابعة ضبط 7 من طلاب كلية هندسة المنوفية المنتمين للإخوان وبحوزتهم شماريخ وشارات رابعة

ارشيفية

ألقت قوات أمن المنوفية بالتعاون مع الأمن الوطنى بالمحافظة القبض على 7 من طلاب كلية الهندسة بإحدى الشقق بمدينة شبين الكوم والمنتمين لجماعة الإخوان ،وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بالقبض على كل من “محمد بديع 21 سنة ، ومحمد الشورى ، أحمد منجي ، حسام الدين، عمر ربيع ، محمد مكرم محمد شبل صقر” ،وذلك بإحدى الشقق السكنية بمدينة شبين الكوم لانتمائهم لجماعة الإخوان وتورطهم فى أعمال عنف خلال التظاهرات الأخيرة وعثر معهم على إشارات رابعة العدوية وشماريخ ولافتات مناهضة للدولة وبحوزتهم 3 شماريخ، و13 عبوة دهان، و42 شارة رابعة العدوية وباشرت النيابة التحقيق .

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