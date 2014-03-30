“مايكروسوفت” تطرح باقة من تطبيقات “أوفيس” لأجهزة آي باد

قدمت شركة “مايكروسوفت” في سان فرانسيسكو باقة من تطبيقات “أوفيس” المخصصة للشاشة الحساسة للمس لجهاز آي باد. وتضم الباقة ثلاثة برامج، وهي “وورد” و”إكسل” و”باوربوينت”.

ورغم أنه يمكن تحميل الباقة مجانا من متجر التطبيقات “آب ستور” للاطلاع على ملفات، لا يمكن تعديلها دون اشتراك في حزمة تطبيقات “أوفيس-365″ مقابل حوالي سبعة دولارات في الشهر أو حوالي 70 دولارا في السنة.

ويشمل الاشتراك النسخ الأخيرة لـ”أوفيس” لخمسة أجهزة حاسب آلي وخمسة أجهزة محمولة، وذلك بالإضافة إلى 20 جيجابايت من الساحة على خدمة التخزين “وان درايف”.

ويزن كل تطبيق ما بين 215 و260 ميجابايت. ويمكن حفظ المستندات في الذاكرة الداخلية للجهاز أو على “وان درايف”. يعني ذلك أنه يمكن بدء العمل على جهاز الحاسب الآلي ومواصلته على الآي باد.