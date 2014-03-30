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اشتباكات بين الإخوان والأمن بالسويس

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اشتباكات بين الإخوان والأمن بالسويس اشتباكات بين الإخوان والأمن بالسويس

شهدت منطقة “حى الكويت” بالسويس مساء اليوم اشتباكات وكر وفر بين تجمعات لأعضاء تنظيم الاخوان الارهابي وقوات الامن حيث قام الاول باطلاق العاب نارية وردت قوات الامن بقتابل غاز .
> قال مصدر أمني :”إن القوات تعاملت مع أعضاء الإخوان بقتابل الغاز بالرغم من قيامهم من إطلاق ألعاب وطلقات ناريه عليهم وعلى الأهالي”.

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