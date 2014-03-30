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مجلس الزمالك يحتفل مع لاعبي الفريق فى غرفة خلع الملابس

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مجلس الزمالك يحتفل مع لاعبي الفريق فى غرفة خلع الملابس مجلس الزمالك يحتفل مع لاعبي الفريق فى غرفة خلع الملابس

مرتضى منصور

قام مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، بالنزول إلى غرفة خلع الملابس لاعبى الفريق الأبيض، لتهنئتهم بعد الفوز على فريق نكانا الزامبى بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوى فى إياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال إفريقيا ليتأهل لدورى المجموعات.

وقام المجلس الجديد بمصافحة جميع اللاعبين وشاركهم الفرحة داخل غرفة خلع الملابس، متمنين التوفيق لهم فى المباريات المقبلة.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الجديد، على أنه يمد يده للجميع للم الشمل والعمل من أجل مصلحة النادى والابتعاد عن أى خلافات وأكد على أن أحمد حسام “ميدو” المدير الفنى للفريق مستمر فى تدريب الفريق، وليس هناك نية لإقالته كما تردد فى بعض وسائل الإعلام.

وأوضح منصور، أن ميدو مدرب كبير ولديه طموحات مع الفريق الأبيض فى الفوز ببطولة دورى الإبطال الإفريقى، مشيرا إلى أن المجلس يسانده ويدعمه فى مهمته.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك فوز فريقه على نكانا الأنجولى فى إياب دور الـ16 من دورى ابطال إفريقيا بخمسة أهداف نظيفة، أنه سيعقد جلسة غدا مع وزير الداخلية يطالبه بعودة الجماهير إلى المدرجات فى المباريات القادمة، لاقتناعه التام بأن الجماهير تمنح اللاعبين حماس وتعطى متعة للمباراة.

وقال مرتضى “إنه مقتنع بعودة الجماهير للمدرجات بداية من مباراة أبناء ميت عقبة المقبلة فى البطولة الإفريقية”.

أ ش أ

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