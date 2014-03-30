الفيفا يعرب عن أسفه لوفاة عامل خلال الاستعداد لمونديال البرازيل

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أسفه اليوم الأحد عبر صفحته الالكترونية الرسمية لوفاة أحد العمال المشاركين في الاعمال التجهيزية لملعب كورينثيانز الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال البرازيل 2014.

ومن جانبها أعربت اللجنة المحلية المسئولة عن تنظيم المونديال عن بالغ أسفها لوفاة العامل “فابيو هاميلتون دا كروز” اليوم الأحد.

وتقدم كل من الفيفا واللجنة المنظمة بالتعازي الحارة لأسرة العامل وزملائه واكدا أنهما في انتظار التقرير الرسمي للسلطات البرازيلية لتوضيح كل مايتعلق بالحادث.

ويعتبر فابيو هاميلتون دا كروز هو العامل الثالث الذي يلقى حتفه خلال الأعمال الإنشائية للملعب الجديد، حيث تم الاعلان عن وفاة اثنين من العمال في نوفمبر الماضي في نفس الملعب نتيجة انزلاق أحد الجرافات.

يذكر أن سبع عمال لقوا حتفهم منذ بداية الأعمال الإنشائية للملاعب المستضيفة لمباريات المونديال.

أ ش أ