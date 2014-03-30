الفجيرة تشيع جثمان الصحافي محمد الشجاع

بسيل من الدموع ونبرات حزن اعتصرت القلوب، شيع عدد كبير من المنتسبين للوسط الإعلامي بمختلف مجالاته وجمع غفير من أهالي دبا الفجيرة وأصدقائه، جثمان الفقيد الزميل محمد عبدالله محمد الشجاع الظنحاني المحرر الصحفي في وكاله " وام " الذي انتقل الى جوار ربه اليوم متأثرا بإصابته بعد حادث مروري أليم عن عمر 39 عاما، وذلك على الطريق العام دبا- مسافي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي غرفة العمليات بإدارة شرطة دبا الفجيرة في تمام الساعة التاسعة و20 دقيقة بلاغا يفيد عن وقوع حادث مروري بالقرب من منطقة الحلاة، حيث خرجت مركبته عن جادة الطريق بعدما تدهورت بشكل مفاجئ إثر فقدان السيطرة على المقود، ما أدى إلى اصطدامها بسياج حديدي ووقوعها في الوادي مباشرة.

وشارك الجميع في دفن الفقيد في مقبرة دبا بعد صلاة العصر، فيما استقبلت أسرته أعدادا غفيرة من المعزين، في أول أيام العزاء بمنزل العائلة .

وعبر عدد من أصدقاء الفقيد من منسوبي الوسط الإعلامي أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، وسمو الشخصية، وتواضعه واحترامه لكل الناس، والتزامه بعمله الصحفي المهني.

الجدير ذكره أن الفقيد الراحل جسد بحرفية عالية أداء كافة المهام المهنية والمسؤوليات الإدارية التي أسندت إليه في مكتب وكالة الأنباء الإماراتية بالفجيرة، منذ التحاقه بالعمل في الوكالة نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأه مشواره العملي كمصور صحفي، وانتقل بعدها بعامين للعمل كمحرر صحفي، كما له إسهامات ثقافية ومشاركات تطوعية متنوعة. وهو أب لثلاثة أبناء أكبرهم " عبدالله ويبلغ من العمر 12 عاما.