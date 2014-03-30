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ميدو: الأهم من الخماسية هو نظافة شباك الزمالك

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ميدو: الأهم من الخماسية هو نظافة شباك الزمالك ميدو: الأهم من الخماسية هو نظافة شباك الزمالك

ميدو

يؤمن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للزمالك أن الفوز بخماسية على ضيفه نكانا والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا جاء بسبب عدم اهتزاز شباك الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك 5-0 أمام ضيفه نكانا، وبات الفريق الوحيد في دوري أبطال إفريقيا الذي لم تهتز شباكه في ست مباريات حتى الآن.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية الأحد “عملنا على هذه النقطة كثيرًا، والأهم من الفوز بخماسية هو نظافة شباك الزمالك”.

وأضاف “أن تكون الفريق الوحيد الذي لم يهتز شباكك بأي هدف في ست مباريات هو رقم ممتاز وقياسي لم يحققه أي منافس في دور المجموعات هذا هو الإنجاز الأهم .. أشكر اللاعبين والجهاز الفني على هذا الرقم”.

وتابع “وارد ألا يكون هناك توفيق في التسجيل، ولهذا الأهم هو عدم تلقي شباكك الأهداف”.

وبدأ الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الـ64 تحت قيادة ميدو، ونجح في المباريات الست حتى الوصول لدور المجموعات ولمدة 540 دقيقة في عدم تلقي شباكه هدفًا واحدًا.

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