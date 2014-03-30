وادي دجلة يخرج من “الكونفدرالية” بعد هزيمته من دجوليبا المالي بركلات الترجيح

خرج فريق وادي دجلة بطولة كأس الكونفيدرالية بعد هزيمته من مضيفه دجوليبا المالي بهدفين نظيفين ثم بضربات الترجيح «5/ 4» في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، في دور الـ16 بالعاصمة المالية باماكو.

كان وادي دجلة فاز بلقاء الذهاب بهدفين دون رد بالقاهرة قبل أن يودع المسابقة بتقبل الهزيمة الأولى له في البطولة.

وفاز فريق دجوليبا المالي المباراة على وادي دجلة بنتيجة «5 – 4» في ركلات الترجيح ليلحق دجلة بفريق الإسماعيلي خارج كأس الكونفيدرالية، بينما سيشارك النادي الأهلي في كأس الكونفيدرالية بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا.