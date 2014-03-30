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محافظ مطروح يتفقد بيت المغتربات ويلبي جميع مطالبهم

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محافظ مطروح يتفقد بيت المغتربات ويلبي جميع مطالبهم محافظ مطروح يتفقد بيت المغتربات ويلبي جميع مطالبهم

قام اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح بتفقد بيت المغتربات بمنطقة عمارات اللوكس يرافقه سعد غنيم مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والأستاذ “عبد الغفار الملاح” رئيس مدينة مرسي مطروح بعد قيام الطالبات بتقديم شكوى بالحالة التى وصلت إليها العمارة السكنية الخاصة بالطلبات المغتربات .

وقام بتفقد العمارة السكنية الخاصة بالطالبات المغتربات والمكتبة الملحقة بالعمارة السكنية واجتمع مع الطالبات والموظفات للاستماع لمطالبهم وتقديم الحلول المناسبة .

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الاجتماعية بتطوير المكتبة و الحضانة الملحقة بالعمارة السكنية وتلبية جميع المطالب للطالبات من أثاث وتركيب فلتر للمياه بالعمارة السكنية وتكليف رئيس الحي بإرسال سيارة اسطوانات البوتاجاز بصفة دورية .

وفى نهاية الزيارة وجهت الطالبات الشكر للمحافظ على استجابته السريعة بعد تقديم الشكوى وجدنا المحافظ فى بيت المغتربات فى نفس اليوم للاستماع إلينا وقام بتلبية جميع المطالب الخاصة بالعمارة السكنية.

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