فيورنتينا يتعادل وعودة الانتصارات للاتسيو وفيرونا وتورينو

نجحت فرق لاتسيو وفيرونا وتورينو في العودة للانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم لتعزز منافساتها على مراكز مؤهلة لدوري أوروبا الموسم المقبل، فيما سقط فيورنتينا صاحب المركز الرابع في فخ التعادل أمام سامبدوريا دون أهداف، وذلك ضمن الجولة الحادية والثلاثية من المسابقة.

وحقق لاتسيو فوزًا صعبًا على ضيفه بارما بثلاثة أهداف لاثنين، حيث تقدم البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة “15″، قبل أن يدرك الفرنسي جوناثان لودوفيتش التعادل في الدقيقة “26″.

وفي الشوط الثاني عاد الألماني ميروسلاف كلوزه ليسجل هدف التقدم للاتسيو في الدقيقة “67″، لكن الفرنسي مايكل سياني سجل هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة “81″ ليتعادل بارما من جديد، إلا أن هدف الانتصار لأصحاب ملعب الأوليمبيكو انتظر للدقيقة الأخيرة ليسجله انتونيو كاندريفا.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 45 نقطة محتلا المركز الثامن في جدول الكالتشو، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلانو الخامس، بينما تجمد رصيد بارما عند 47 نقطة في المركز السادس.

كما سحق فيرونا ضيفة جنوى بثلاثية نظيفة حملت توقيع ماركو دوناديل في الدقيقة “35″ ولوكا توني في الدقيقة “88″ والدقيقة “90″، رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد لاعبه ميكلينلو البيرتازي في الدقيقة “45″.

وأصبح رصيد فيرونا، بهذا الانتصار الذي جاء بعد اربع خسائر متتالية، 43 نقطة في المركز التاسع، مقابل 39 نقطة لجنوه في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى فاز تورينو على ضيفه كالياري بهدفين لواحد ضمن نفس الجولة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، مقابل 32 نقطة لكالياري في المركز الخامس عشر.

سجل هدف تورينو الاول المغربي عمر قادوري في الدقيقة “45″، وأضاف اليسيو تشيرشي الهدف الثاني الذي عزز به الانتصار في الدقيقة “71″، قبل أن يقلص البرازيلي نيني النتيجة بهدف لكالياريفي الدقيقة “78″.

أما فيورنتينا الرابع برصيد 52 نقطة فسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه مضيفه سامبدوريا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وغاب أحمد حجازي مدافع فيورنتينا عن اللقاء بعد شفاءه من إصابة الرباط الصليبي ومشاركته في التدريبات الجماعية منذ يوم الاثنين الماضي.

وكالات