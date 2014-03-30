شابي يشدد على أهمية التفاصيل الصغيرة في حسم مواجهة أتليتكو

شدد شابي هرنانديز نجم خط وسط فريق برشلونة على قوة خصمه المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومواطنه أتلتيكو مدريد.

وأوضح شابي في تصريحات صحفية أن “مواجهة أتلتيكو ستكون متكافئة، وسيتم حسمها بتفاصيل بسيطة، لأن فرص التهديف المتاحة ستكون قليلة”.

وقال “المايسترو” “أتلتيكو قوي جدًا، لكننا نعيش حالة جيدة ذهنيا وبدنيا، معنوياتنا مرتفعة خاصة بعد الفوز في الكلاسيكو”.

وأضاف “أرى أن حظوظ الفوز منقسمة بين الفريقين بنسبة 50% ، قد يحظى أتلتيكو بأفضلية طفيفة لخوض الإياب على ملعبه”.

وتابع شابي “أتلتيكو يجيد غلق المساحات، يضغط بقوة ولا يتيح لك الكثير من الفرص لتهديد مرماه، العامل البدني سيكون مهما، لديهم لاعبين رائعين مثل كوكي وأردا توران ودييجو كوستا”.

ووجه شابي مدحا خاصا لكوكي، مبينا “لديه موهبة وقوة بدنية، إنه يمثل الحاضر والمستقبل لمنتخب إسبانيا، بالنسبة لي هو لاعب مدهش”.

كما أشاد بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي طعّم “عقلية الفوز” لدى الفريق المدريدي.

وأكد على ضرورة “الحفاظ على نظافة الشباك في لقاء الذهاب يوم الثلاثاء على ملعب كامب نو، والحد من خطورة الضربات الثابتة والركنيات التي يبرع لاعبو الـ “روخيبلانكوس” في تحويلها لأهداف، وخاصة جواو ميراندا ودييجو جودين”.

وكالات