شيكابالا يشارك في فوز رديف لشبونة بثلاثية

شارك محمود عبد الرازق “شيكابالا” جناح سبورتنج لشبونة مع فريق الرديف بدوري الدرجة الثانية لمدة 80 دقيقة في لقاء انتهى بفوز فريقه 3-2 يوم الأحد امام أوليفيرنسي.

وشارك شيكابالا مع الرديف ولعب حتى 80 دقيقة في مركز الجناح الأيمن، وجاء الهدف الأول عن طريق جويما للضيوف في الدقيقة 46.

ثم أحرز لشبونة ثلاثة أهداف متتالية عن طريق واليسون مالمان، ريكاردو إيساجيو من ركلة جزاء، وعاد مالمان لتسجيل ثاني أهدافه وذلك في الدقائق 49 و73 و81، وقلص روي ليما النتيجة بالثاني في الدقيقة 90.

الفوز يرفع رصيد لشبونة “ب” للنقطة 58 بعد الجولة 36 في المركز السادس بدوري الدرجة الثاني البرتغالي.

ويأتي أوليفيرنسي في المركز 20 برصيد 38 نقطة.