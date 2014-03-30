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وفاة الممثلة البريطانية كايت أومارا

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وفاة الممثلة البريطانية كايت أومارا وفاة الممثلة البريطانية كايت أومارا

توفّت الممثلة البريطانية Kate O'Mara عن عمر ناهز 74 عاماً في احدى مستشفيات جنوب إنكلترا وذلك يوم الأحد الواقع في 30/3/2014 .

وبدأت الممثلة البريطانية مسيرتها الفنية في التمثيل في السيتينات، حيث اشتهرت بدورها كربّة منزل تدعى Cassandra "Caress" Morrell في المسلسل التلفزيوني الشهير Dynasty الذي عُرض في أوائل الثمانينات، كما كان لها أدواراً في العديد من المسلسلات مثل مسلسل Doctor Who و Triangle بالإضافة إلى المسلسل الدرامي Howards' Way والمسلسل الكوميدي Absolutely Fabulous.

يذكر أن الممثلة قد تزوجت لمرتين في حياتها، ولديها ولدان.

 

 

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