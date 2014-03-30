ميدو: كنت أتمنى عبور الأهلي لدور المجموعات

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على أنه كان يتمنى عبور الأهلي إلى دور المجموعات، مؤكدا أن الجيل الحالي للفريق الأحمر حقق العديد من الإنجازات.

وخرج الأهلي على يد أهلي بنغازي، فيما تأهل الزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب نكانا الزامبي.

وقال ميدو لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "كنت أتمنى عبور الأهلي لدور المجموعات، هذا الجيل حقق كثير من البطولات والهزيمة ليست نهاية العالم".

وتطرق ميدو للحديث حول الفوز الكبير الذي حققه الأبيض بخماسية نظيفة.

وأشار "أتمنى أن يمثل هذا الفوز ثقة لفريقي في الدوري الممتاز، وبدأ التفكير في لقاء طلائع الجيش من اليوم والذي يلعب يوم الخميس في الدوري الممتاز".