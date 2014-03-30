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تمرد السويس توزع 4 آلاف بيان بميدان الأربعين لدعم السيسي

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تمرد السويس توزع 4 آلاف بيان بميدان الأربعين لدعم السيسي تمرد السويس توزع 4 آلاف بيان بميدان الأربعين لدعم السيسي

قام أعضاء حملة تمرد “السويس” مساء اليوم، بتوزيع 4 آلاف بيان، بميدان الأربعين، وعدد من الشوارع التجارية بالمحافظة، يعلنون من خلالها قبول وجمع توكيلات المشير عبد الفتاح ، التى سيتم تحريرها بالشهر العقاري، من أجل دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال محمد فداء -المسئول بحركة تمرد السويس، ومنسق مدن القناة- فى بيان إعلامي، أن أعضاء الحركة سوف يتواجدون من الساعات الأولي في صباح الغد، أمام الشهر العقاري، بمجمع محاكم السويس، من أجل تزليل اى عقابات قد تواجه المواطنين من أجل عمل توكيلات لترشيح السيسي.

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