مرشح على منصب نقيب المهندسين ووفد من تيار الاستقلال في لقاء مع اتحاد الصناعات

التقى، مساء اليوم، وفد من قائمة تيار الاستقلال بنقابة المهندسين على رأسه المهندس طارق النبراوى المرشح على منصب نقيب المهندسين، كما شارك في اللقاء وفد من مهندسي تيار الاستقلال ومنهم محمد الأشقر ، ومحمد النمر ، ووائل زكى، وعبد الكريم آدم ، حيث تناول اللقاء شرحا مفصلا لبرنامج القائمة الوطنية الموحدة، و قدم المهندس طارق النبراوى برنامجه، و رؤيته بشأن مستقبل النقابة ودورها المستقبلى لكي تصبح نقابة مستقلة تأخذ قرارها من 30 ش رمسيس، وهذا أحد أهم أهداف برنامج تيار الاستقلال .

وتطرق أيضا على محاور برنامجه، فيما يتعلق بالخدمات إلى المهندسين في الرعاية الصحية والمعاش وإسكان منخفض التكلفة لشباب المهندسين، وتوفير التدريب والمراكز العلمية، للإرتقاء بالمهنة .

و شدد المهندس طارق النبراوى، على دور النقابة في المشروعات القومية كاستشارى للدولة .

جدير بالذكر، أن طارق النبراوى وقيادات تيار الاستقلال هم من واجهوا فساد الاخوان داخل نقابة، وقاموا بتحريرها من خلال دعوة جموع المهندسين إلى جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس الاخوانى .