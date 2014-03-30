وصول الصيادين المتوفين بالمياه الإقليمية إلى ميناء “برنيس”

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس :”إن مركب الصيد ” الحبيبة مكه ” التى تقل جثامين الصيادين الستة وصلت مساء اليوم لميناء برنيس بالبحر الأحمر ،وتتم حالياً الإجراءات القانونية تمهيداً لنقلهم مروراً بالسويس ومن ثم ودفنهم بمدافن أسرهم بالمطريه دقهلية.

وكانت إحدى مراكب الصيد شهدت أثناء سيرها بالمياه الإقليمية بالقرب من السعودية، تسربًا فى غاز الثلاجات الكبيرة الخاصة بالسمك، وأثناء نزول الصيادين لمحاولة إيقاف هذا التسريب أصيب 10 صيادين فتمكن صيادون فى مراكب قريبة من المركب المصابة بالتسريب من إنقاذ 4 صيادين وتوفى 6.