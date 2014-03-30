مباشر - ماديرا 2-1 بورتو .. غزال يتسبب في ركلة جزاء

يشارك صالح جمعة وعلي غزال لاعبا ناسيونال ماديرا بصفة أساسية بمباراة فريقهما أمام العملاق بورتو يوم الأحد.

ويحل بورتو ضيفا على ماديرا ضمن الجولة 25 من الدوري البرتغالي.

ويلعب الثنائي المصري في مركز الوسط المدافع.

وتقدم ماديرا بهدف سجله كانديلاس في الدقيقة 20.

وأهدر غزال فرصة تعزيز تقدم فريقه بتسديدة لم تصل للشباك.

وتعادل بورتو في بداية الشوط الثاني عن طريق جاكسون مارتينز، لكن ماديرا تقدم مجددا في الدقيقة 48 بواسطة ماريو روندون.

وتسبب غزال في ركلة جزاء ضد فريقه لكن ريكاردو كواريزما أهدرها في الدقيقة 58.

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