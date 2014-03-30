كوكي: لا يمكن انتزاع الكرة من شابي

مدريد، (إفي): أكد كوكي ريسوريكسيون صانع العاب أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم أن فريقه "متحفز للغاية" لخوض مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مواطنه برشلونة.

وأوضح كوكي في تصريحات صحفية اليوم "سنخوض لقاء الذهاب يوم الثلاثاء في كامب نو، نحن متحفزون جدا، هذا أمر لا يحدث كل يوم، سنسعى لتقديم أداء جيد أمام خصم قوي، ونتمنى أن نتأهل للمربع الذهبي".

وشدد اللاعب الشاب على أن "البرسا يخطط للاستحواذ بشكل مطلق على الكرة والبحث عن مساحات"، مضيفا "سنحاول الاستمتاع، واستغلال الهجمات المرتدة، نعرف أن برشلونة قوي للغاية".

ووجه كوكي إشادة خاصة بنجم البرسا المخضرم شابي هرنانديز، مبينا "إنه لاعب رائع، لا يمكن لأحد أن ينتزع منه الكرة، قراءته للمباراة مدهشة، تحركاته وتدويره للكرة، إنه لاعب وسط من طراز فريد".

يذكر أن أتلتيكو يتصدر الليجا (76 نقطة) وبفارق نقطة عن البرسا.