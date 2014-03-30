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جولة تفقدية لمحافظ سوهاج لطريق الجامعة الجديدة بـ”الكوامل‎”

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جولة تفقدية لمحافظ سوهاج لطريق الجامعة الجديدة بـ”الكوامل‎” جولة تفقدية لمحافظ سوهاج لطريق الجامعة الجديدة بـ”الكوامل‎”

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم يرافقه محمد وهبة رئيس مدينة سوهاج الجديدة و محمد شكب رئيس مدينة سوهاج محمود أبو العزايم وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج وعلاء العشري مدير مديرية المساحة بسوهاج بجولة تفقدية لطريق الجامعة الجديدة بالكوامل .

وأكد المحافظ علي اهتمامه باستكمال مشروع الطريق ضمن اهتماماته باستكمال المشروعات الآخري بالمحافظة ، لافتاً إلي أهمية وسرعة إنجاز الأعمال به لما له من أهمية في توفير الوقت والجهد وربط جامعة سوهاج ومطار سوهاج الدولي بالمدينة الأم ،مما يدعم الاستثمار بالمحافظة ،وكذلك تخفيف الأعباء من علي كاهل مواطنين وأهالي سوهاج .

يذكر أن مشروع الطريق الواصل لمدينة سوهاج الجديدة يصل طوله إلي 8.3 كم بعرض 31م متضمنا 7 أعمال صناعية تقع علي ترع ومصارف ” 4 كباري سطحية ـ كوبري علوي ـ بربخ ـ مواسير بقطر 2م تغطية مصرف “.

كما اقترح محمد وهبة إقامة مجمع للمصالح الحكومية علي مساحة 20 فدان بمدينة سوهاج الجديدة للتخلص من مشاكل الزحام المروري والتكدس بمدينة سوهاج الأم .

وأبدي المحافظ قبوله مبدئياً للمقترح خاصةً وأنه يخدم أهالي ومواطني سوهاج بحيث يتمكن المواطن السوهاجي من قضاء جميع مصالحة في مكان واحد فقط توفيراً للوقت والجهد والمال أيضاً.

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