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عمر جابر: سأرحل عن الزمالك بنهاية الموسم حتى لا أكرهه

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عمر جابر: سأرحل عن الزمالك بنهاية الموسم حتى لا أكرهه عمر جابر: سأرحل عن الزمالك بنهاية الموسم حتى لا أكرهه

عمر جابر

صرّح عُمر جابر لاعب وسط الزمالك أنه سيرحل عن نادي الزمالك بعد شهران من الأن، وهى الفتر المتبقية في عقده، مؤكدًا إنه لن يُجدد عقده مع نادي الزمالك.

وقال جابر في تصريحات بعد المباراة “تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة خلال الفترة الماضية لضعف مستواى، رغم إني لا أبخل بنقطة عرق لصالح الفانلة البيضاء، لذلك قررت الرحيل حتى لأ أكره الزمالك، وكى أعود لصفوف المُشجعين مرة أخرى”.

وأضاف جابر، “أملك العديد من العروض الخارجية، وأقوم بدراستها حاليًا حتى أستقر على النادي المُناسب الذي سأقوم بتمثيله بداية من الموسم القادم”.

تأتي تلك التصريحات بعد فوز الزمالك على ناكانا الزامبي بخماسية نظيفة وتأهله لدور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أحرز فيها عمر جابر الهدف الثالث.

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