بالفيديو .. الزمالك 5 نجوم في إفريقيا

تأهل الزمالك لمرحلة المجموعات بفوز عريض على ضيفه الزامبي ناكانا بخمسة أهداف من دون رد على أرض استاد الدفاع الجوي مساء يوم الأحد.

الزمالك قدم عرضا 5 نجوم، زينه أحمد توفيق ومؤمن زكريا وعمر جابر وحازم إمام وأحمد جعفر بخمسة أهداف على الترتيب.

ولم يجد الزمالك صعوبة تذكر في مواجهة منافسه الزامبي، الذي ظهر هزيلا خاصة في تأمين مرماه سواء من خط الوسط أو خطه الخلفي.

وبذلك يتأهل الزمالك للمرة السابعة في تاريخه مع البطولة في شكلها الحديث، ولثالث مرة على التوالي لمرحلة المجموعات.

ويعد الزمالك الممثل الوحيد لمصر في دوري المجموعات بعد خروج الأهلي من دور الـ16 على يد أهلي بنغازي الليبي.

الزمالك ضاغط

بدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على خصمه، وفتح الفريق الأبيض ثغرات في دفاع منافسه عن طريق سرعة حازم إمام يمينا، ومحمد إبراهيم يسارا.

إبراهيم كاد أن يتقدم مبكرا للزمالك حين راوغ رقيبه وركض بباقي دفاع نكانا داخل منطقة الجزاء الزامبية، لكن اللاعب الدولي سدد الكرة في السماء.

وتأخر الهدف الأول للزمالك بفضل محاولات الإنقاذ الناجحة من مدافعي نكانا ريد ديفلز، إذ أبعد قلب دفاع الفريق الزامبي كرة من على خط المرمى من تصويبة رأسية لرأس الحربة عرفة السيد.

وفي الدقيقة 21، كسر الزمالك التعادل السلبي بهدف لأحمد توفيق بعد كرة وصلته من النجم المتألق مؤخرا مع الفريق الابيض، مؤمن زكريا.

الهدف الأول كان أمرا جيدا للزمالك، كون مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة 0-0.

وجاء الهدف الثاني عن طريق مؤمن زكريا من ركلة ثابتة رائعة، وذهب للاحتفال مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك.

وأنهى الزمالك الشوط الأول بتفوقه 2-0، وفي بداية النصف الثاني سجل عمر جابر الهدف الثالث بعدما اشترك في مكان المصاب حمادة طلبة.

وجاء هدف عمر جابر بعد تمريرة ثنائية مع نور السيد، ونجح النجم الدولي في إحراز هدف جميل.

وصنع جابر نفسه هدفا رابعا للزمالك، هذه المرة سجله حازم إمام.. وأتم العمل الخماسي المهاجم البديل فارع الطول احمد جعفر.

شاهد الأهداف