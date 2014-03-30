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هجوم مسلح على سفينة تجارية في مضيق هرمز

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هجوم مسلح على سفينة تجارية في مضيق هرمز هجوم مسلح على سفينة تجارية في مضيق هرمز

أطلق مسلحون مجهولون النار على سفينة تجارية أثناء إبحارها في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

وقال مركز الشحن التابع لحلف شمال الأطلسي في بيان له أوردته قناة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة العربية اليوم الأحد ، إن ستة أشخاص مسلحين برشاشات، أطلقوا النار على السفينة – التي لم يذكر هويتها – من مدى قريب ..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السفينة صدت الهجوم بخراطيم المياه ولم يلحق بها أذى أو بطاقمها.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع بالقرب من مدخل مضيق هرمز من ناحية خليج عمان بعد 90 دقيقة تقريبا من اقتراب زورقين سريعين من سفينة تجارية أخرى وعلى متنهما أشخاص يرتدون ملابس عسكرية.

أ ش أ

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